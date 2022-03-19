В Украине 19 марта будут работать новые гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

из города Мариуполь в Запорожье движение по коридору частного автотранспорта. Также выехала колонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Кроме автобусов, выехали фуры с продуктами для пунктов помощи мариупольцам в Бердянске.

В городе Магуш всех эвакуированных, которые выходят из города, в том числе пешком, с сегодняшнего дня начнут довозить на автобусах в Бердянск.

Киевская область

из села Бервица в Бровары. Из Бервицы люди должны самостоятельно выйти к мосту в селе Мокрец, перейти реку Трубыш в сторону улицы Радгоспная, где будут ждать автобусы.

Маршрут гуманитарного коридора: Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

из города Буча в Белогородку (Буча — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Забучье — Дмитровка — Капитановка — Стоянка — Гореничи — Белогородка)

из поселка Богдановка в Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары)

из города Бородянка в Белую Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь)

Луганская область

В ряде городов планируется доставка гуманитарных грузов, продуктов и медикаментов, а также отправка автобусов для эвакуации людей.

из города Лисичанск в Бахмут

из города Северодонецк в Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут)

из города Рубежное в Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут)

из города Попасная в Бахмут

Также Ирина Верещук сообщила, что в Херсоне планируют сегодня доставить 14 фур гуманитарной помощи.