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Факты / Украина

На 19 марта согласовано девять гуманитарных коридоров — Верещук

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
На 19 марта согласовано девять гуманитарных коридоров — Верещук

В Украине 19 марта будут работать новые гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Донецкая область

  • из города Мариуполь в Запорожье движение по коридору частного автотранспорта. Также выехала колонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Кроме автобусов, выехали фуры с продуктами для пунктов помощи мариупольцам в Бердянске.

В городе Магуш всех эвакуированных, которые выходят из города, в том числе пешком, с сегодняшнего дня начнут довозить на автобусах в Бердянск.

Киевская область

  • из села Бервица в Бровары. Из Бервицы люди должны самостоятельно выйти к мосту в селе Мокрец, перейти реку Трубыш в сторону улицы Радгоспная, где будут ждать автобусы.

Маршрут гуманитарного коридора: Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.

  • из города Буча в Белогородку (Буча — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Забучье — Дмитровка — Капитановка — Стоянка — Гореничи — Белогородка)
  • из поселка Богдановка в Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары)
  • из города Бородянка в Белую Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь)

Луганская область

В ряде городов планируется доставка гуманитарных грузов, продуктов и медикаментов, а также отправка автобусов для эвакуации людей.

  • из города Лисичанск в Бахмут
  • из города Северодонецк в Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут)
  • из города Рубежное в Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут)
  • из города Попасная в Бахмут

Также Ирина Верещук сообщила, что в Херсоне планируют сегодня доставить 14 фур гуманитарной помощи.

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