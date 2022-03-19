В Украине 19 марта будут работать новые гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Донецкая область
- из города Мариуполь в Запорожье движение по коридору частного автотранспорта. Также выехала колонна автобусов для перевозки мариупольцев из Бердянска в Запорожье. Кроме автобусов, выехали фуры с продуктами для пунктов помощи мариупольцам в Бердянске.
В городе Магуш всех эвакуированных, которые выходят из города, в том числе пешком, с сегодняшнего дня начнут довозить на автобусах в Бердянск.
Киевская область
- из села Бервица в Бровары. Из Бервицы люди должны самостоятельно выйти к мосту в селе Мокрец, перейти реку Трубыш в сторону улицы Радгоспная, где будут ждать автобусы.
Маршрут гуманитарного коридора: Бервица – Мокрец – Заворичи – Калита – Семиполки – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары.
- из города Буча в Белогородку (Буча — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Забучье — Дмитровка — Капитановка — Стоянка — Гореничи — Белогородка)
- из поселка Богдановка в Бровары (Богдановка – Новобогдановка – Рудня – Летки – Рожны – Пуховка – Зазимье – Бровары)
- из города Бородянка в Белую Церковь (Бородянка – Песковка – Белая Криница – Кочеров – Брусилов – Фастов – Белая Церковь)
Луганская область
В ряде городов планируется доставка гуманитарных грузов, продуктов и медикаментов, а также отправка автобусов для эвакуации людей.
- из города Лисичанск в Бахмут
- из города Северодонецк в Бахмут (Северодонецк – Лисичанск – Бахмут)
- из города Рубежное в Бахмут (Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут)
- из города Попасная в Бахмут
Также Ирина Верещук сообщила, что в Херсоне планируют сегодня доставить 14 фур гуманитарной помощи.