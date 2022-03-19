Пленный рассказал о расстрелах украинцев и назвал военных РФ фашистами

С первых дней войны в Украине военные преступления российских военнослужащих не останавливал никто из высшего командования.

В этом на пресс-конференции военнопленных ВС РФ 19 марта признался Игорь Руденко. Он служил в воинской части 176-26, расположенной на территории оккупированного Крыма, в должности начальника связи.

Военнопленный на камеру признался, что был свидетелем того, как его подчиненные в упор расстреляли легковушку с мирными жителями на территории Херсонской области.

Причиной тому стало то, что машина “не остановилась по требованию российских солдат”.

Отметим, что во время пресс-конференции военнопленный использовал слово “фашисты”, говоря о российских военных.

Прямая речь российского военнопленного

Мы получили приказ от главнокомандующего, ворваться на территорию Украины, занять оборону в районе Новой Каховки, выполнить там задачу, после чего выдвинуться в район Херсона и закрепить там свои позиции, о чем личный состав не знал и даже не догадывался.

В Новой Каховке мы столкнулись с тем, что, во-первых, наша бригада никогда не воевала, военнослужащие были не обучены, многие ни разу не держали автомат в руках.

После развертывания нашей артиллерии (гаубичного дивизиона), прикрываясь мирным населением, мы остановились на небольшой площадке стадиона, а по бокам — дома с мирным населением.

Нам был дан приказ дать залп на окраину города. Но когда я посмотрел на карту, оказалось, что там были дома, мирное население.

… расстреляли гражданскую машину в Новой Каховке. Там была женщина, а за рулем — ее сын. Расстреляли с автомата, так как они ехали и не остановились (на требование военных РФ — Ред.).

После того как мы дали залп, по нам полетели мины, начали взрываться, Байрактары забомбили. Наши ребята начали просто разбегаться в разные стороны, не понимая что происходит.