Вооруженные силы Украины вскоре получат от Польши переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Piorun, что в переводе означает молния.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Этот комплекс предназначен для борьбы с целями на малой высоте: самолетами, вертолетами и беспилотниками.

ПЗРК Piorun является совместной разработкой Военно-технологического университета, а также CRW Telesystem-Mesko sp. и Mesko S.A.

Отмечается, что новая пусковая установка представляет собой глубокую модернизацию ПЗРК Grom, которую разработали на базе советских ПЗРК Игла.

— Уникальность новых ракет в том, что они практически не чувствительны к препятствиям, которые применяют самолеты и вертолеты, — отметили в Центре противодействия дезинформации.

В переносном зенитно-ракетном комплексе Piorun повысили эффективность головки самонаведения, установили бесконтактный взрыватель. Комплекс приспособлен для работы ночью.