РФ провалила основные задачи в войне против Украины – Генштаб

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал о том, что российско-оккупационные войска не оставляют попытки продолжить наступальную операцию против Украины, однако их главные задачи – провалены.

– Главные задачи оккупантов: разгромить ВСУ, окружить Киев, выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей и в дальнейшем установить контроль над левобережной территорией Украины, – не выполнены. Частично врагом достигнута цель на Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева, – сообщил Мотузяник.

Он уточнил, что враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением как высокоточного, по заверениям России, оружия, так и неуправляемых авиационных бомб.

– С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1403 авиационных налета. Основными наземными целями российских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, национальные исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы, – рассказал спикер.

Уточняется, что на Волынском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

На Полесском – отдельные подразделения агрессоров занимают оборону в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Жовтневое, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов.

Северо-западнее Чернобыля захватчики развернули тыловой район группировки войск Восточного военного округа.

– В ходе ведения боевых действий противник продолжает нести значительные потери в личном составе и технике. Для приема раненых военнослужащих оккупационных войск используется сеть здравоохранительных учреждений города Гомель и Гомельской области республики Беларусь. Преимущественно для оказания медицинской помощи оккупантами используются больницы, содержащие операционные отделения, – рассказал Александр Мотузяник.

При этом плановые операции для гражданского населения из-за действий агрессоров не проводятся.

Сообщается, что для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию Беларуси перебросили отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский).

На Северском направлении враг силами отдельных подразделений Центрального военного округа пытается действовать в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Нежин, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Однако активных наступательных действий захватчики не производят.

– Продолжается частичная блокировка города Чернигова, враг производит артиллерийские обстрелы густонаселенных районов. Силами трех бригад пытается удерживать оборонные позиции в районах населенных пунктов Любеч, Михайло-Коцюбинское, Якубовка, Шестовица, Золотинка, Ягодное, Лукашовка, Киселевка. Существенные изменения в составе и характере действий врага не отмечены, – рассказал спикер.

По его данным, захватчики используют три бригады в направлениях Броваров. Так, они пытаются контролировать рубеж в районах населенных пунктов Марковцы, Заворичи, Рудня, Богдановка, Залесье, Михайловка, Светильник, Победа, Рудницкое, Большой Круполь, Малый Круполь, Петровка. Активного наступления за агрессорами не заметили.

– Противник не отказывается от проведения наступательных действий в Киев и пытается осуществить перегруппировку боевых подразделений. На Слобожанском направлении определенными силами Западного военного округа активных наступательных действий не проводил, – сказал он.

Тем временем по направлению Сум и Ахтырки подразделения из состава 1-й танковой армии противника активных наступательных действий не ведут – сосредотачивают усилия на блокировке города Сумы. В Минобороны считают, что враг пытается подготовиться к наступательным действиям в направлении населенных пунктов Тростянец, Ахтырка, Полтава, частью сил – на Прилуки и Киев.

Около Харькова подразделения из 6 общевойсковой армии и северного флота РФ активных действий не проводили: основные усилия захватчики сосредоточили на блокировании Харькова, уничтожении его гражданской инфраструктуры и ведении разведки позиций Вооруженных Сил Украины. Генштаб зафиксировал проведение воздушной разведки с использованием БПЛА Орлан-10.

В направлении Изюма враг пытается действовать в районах населенных пунктов Балаклея, Гусаровка, Волобуевка, Петровское, Протопоповка, Савинцы, Веселое, Изюм, Снежковка, Топольское, Бахтын, Капитоловка. Активные наступательные действия – не замечены, осуществляется перегруппировка и логистическое обеспечение войск. Враг нанес ракетно-бомбовые удары по позициям Вооруженных Сил Украины в районе Каменки.

В направлении Донецка враг определенным составом сил действует в районах таких населенных пунктов: Боровая, Терны, Новокраснянка, Первомайск, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Оленевка, Новотроицкое, Ольгинка, Владимировка, Никольское, Павловка, Пречистовка.

На Луганском направлении – пытался продолжить наступление, действует в районах населенных пунктов Терны, Червонопоповка, на окраинах Рубежного, Кудряшевки, Пудровки, Осколоновки, Бобрового, Желобка, Молодежного, Новоалександровки, Попасной, Троицкого, Санжара , Шумов, Широкой Балки, Озеряновки.

– Пытаются вести штурмовые действия и огневые налеты на подавляющем большинстве направлений. Основные усилия сосредоточены на попытках захватить населенные пункты Северодонецк, Рубежное, Попасная. В районах населенных пунктов Сиротино и Метелкино совершал авиационные удары по гражданским объектам, – сказано в заявлении.

По Северодонецку враг безуспешно попытался пойти в наступление, понес значительные потери и отступил.

В районе Рубежного, при поддержке артиллерии, продолжает закрепляться в западных и северо-западных частях города, осуществил перегруппировку, однако успеха не имеет.

На направлении Первомайск, Лисичанск пытается оказывать огневое влияние на наши войска для сдерживания действий подразделений Вооруженных Сил Украины.

Проводятся штурмовые действия и огневые налеты в большинстве направлений. Основные усилия агрессоры сосредоточили на захвате города Угледар и города-героя Мариуполя.

На Приазовском направлении в течение суток активных наступательных действий враг не проводил, обстреливал позиции наших войск в районах Гуляйполе, Степногорске и Орехов с использованием минометов, ствольной артиллерии и РСЗО. Проводит перегруппировку с целью предотвращения прорыва наших войск в направлении Мариуполя.

На Южнобужском направлении – действует в районах населенных пунктов Правдино, Петровское, Новогригоровка, Новониколаевка, Красное, Грейгово, Михайло-Ларине, Ингулка, Христофоровка, Марьяновка, Новоалександровка, Партизанское, Снигиревка, Калиновское, Новомосковск, Белая Криница.

Активных наступательных действий также не ведет, производит перегруппировку, развертывание резервов, пополнение боеприпасов.

В направлении Кривого Рога враг остановлен, закрепляется в районах населенных пунктов Красновка, Пригорье, Заградовка, Архангельское, Княжевка, Высокополье, Малая Шестерня, Петровка, Нововоронцовка и пытается осуществить подготовку к наступательным действиям.

На отдельных направлениях противник выводит с территории Украины поврежденную технику и не подлежащие восстановлению подразделения.