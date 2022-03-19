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Факты / Украина

Российские ракеты ударили по окрестностям Запорожья: девять погибших, много раненых

Валентина Летяк редактор ленты
речник Запорізької обласної військової адміністрації

В пригороде Запорожья 18 марта в результате двух вражеских ракетных ударов погибли девять человек, 17 получили ранения и пять травмированы. Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

По его словам, среди погибших – представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще трое спасателей ранены.

В то же время, как отметил Арефьев, ВСУ в течение минувших суток на территории области уничтожили БТР-82 с десантом оккупантов и повредили две БМП противника.

По состоянию на 19 марта российские захватчики остановлены и нет интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад.

Накануне под Запорожьем российско-оккупационные войска произвели массированный обстрел военного полигона, завода и рядом расположенного карьера из реактивных систем залпового огня Смерч.

В результате вражеских обстрелов на территории завода вспыхнул пожар.

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Фото: ЗОВА

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