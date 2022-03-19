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Факты / Украина

В Британии посадили самолет по подозрению в возможных связях с Россией

Анастасия Гевко редактор ленты
Україна та Велика Британія

Государственный секретарь Британии по транспорту Грант Шаппс заявил, что предпринял быстрые действия для того, чтобы идентифицировать и посадить самолет, который подозревают в возможных связях с Российской Федерацией, которая напала на Украину.

– Сегодня я предпринял быстрые действия, чтобы идентифицировать и посадить еще один самолет в ожидании запросов о возможных связях с Россией. Мы продолжаем принимать решительные меры против Путина и его незаконной войны в Украине, – написал Шаппс на своей странице в соцсети Twitter 19 марта.

Напомним, 9 марта стало известно о том, что Британия решила ужесточить авиационные санкции против России и разрешила задерживать российские самолеты на территории страны и вычеркивать их из британского реестра. 

Российским самолетам запрещены полеты в воздушном пространстве Британии, это ограничение распространяется на “любые воздушные суда, которые принадлежат, эксплуатируются или зафрахтованы кем-либо, связанным с Россией или подсанкционными физическими или юридическими лицами”.

Нарушение этого запрета считается уголовным преступлением.

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