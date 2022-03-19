В Черкассах люди примотали к столбу мужчину, пытавшегося похитить из магазина 28 палок колбасы.

Инцидент произошел в одном из магазинов города 18 марта около 17.00.

Примотанным к столбу мужчина был, пока на место происшествия не прибыли полицейские.

Правоохранителям 28-летний злоумышленник в содеянном признался. Общая сумма нанесенного им ущерба составляет около 2 тыс. грн.

Следователи Черкасского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту кражи.

За совершенное жителю Черкасс грозит до восьми лет лишения свободы.

Привязывание к столбу позора – популярный с начала полномасштабной войны в Украине способ наказать мародеров.

Так, в Дубиевке Черкасской области двоих злоумышленников, например, также привязали лентами к столбу.

После этого один из них уже выполняет общественные работы, второй пока находится на больничном.

В Черкассах мужчину примотали к столбу за попытку украсть колбасу / 3 фотографии

19 марта начались 24-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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