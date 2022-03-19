С начала войны в Украине, которую развязала Россия, в Киеве задержали 127 диверсантов, в том числе 14 диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщил глава военной администрации столицы Николай Жирнов в эфире украинского телевидения.

Он также объяснил, что благодаря действующим на территории Киева блокпостам создана не только сеть пунктов пропуска техники и людей, но и основа фортификационных сооружений, инженерных заграждений.

Кроме того, Николай Жирнов подчеркнул, что у города есть запасы для долговременной обороны, если такая необходимость возникнет. По его словам, сегодня функционируют 33 рынка, открыто 635 магазинов по городу, в том числе 19 гипермаркетов.

Ранее Николай Жирнов заявил, что ситуация вокруг Киева сейчас напряженная. Вокруг города и столицы создана большая группировка войск, построена система оборонных рубежей, районов и позиций, обустроены разного рода заграждения, в частности минно-взрывные, обустроены сюрпризы для тех, кто хочет зайти в город.

Также в Киеве создали запас продуктов питания на две недели на случай блокады столицы российскими войсками.