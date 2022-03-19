В Мариуполе идут тяжелые уличные бои, уничтожены 50 захватчиков и их техника — полк Азов

Несмотря на затяжные уличные бои в Мариуполе, у украинских защитников есть все возможности для его освобождения от путинских захватчиков.

Об этом вечером 19 марта заявил заместитель командира полка Азов, Калина. Он также сообщил, что по состоянию на вечер субботы среди потерь врага – полсотни пехотинцев, два танка и два БТР, а также немало уничтоженных военных автомобилей.

В полку Азов убеждены, что украинские военнослужащие готовы к контрнаступлению, чтобы остановить уничтожение Мариуполя.

Обращение Калины

В городе Мариуполь по состоянию на вечер 19 марта продолжаются тяжелые, кровопролитные уличные бои.

Сегодня нашим защитникам удалось совершить рейд на вражеский командный пункт и пункт тылового обеспечения, уничтожив технику, командный состав, пехоту, склады с боеприпасами.

Всего по состоянию на этот час безвозвратные потери ордынских варваров достигли 50 человек пехоты, 2 танков, 2 БТР, 1 МТЛБ и один БТР они оставили на поле боя. Также были уничтожены несколько грузовых автомобилей.

Сухопутная составляющая вражеской орды несет большие потери. Эти дикари раздают белые повязки гражданским людям. Тем самым усложняя работу нашим военным. Но поверьте, орки, мы разбираемся где вы, а где гражданские!

Потери в живой силе приводят к тому, что наступать они уже не хотят и не обладают такими силами. Именно поэтому россияне целыми днями обстреливают город из танков, артиллерийских систем разного калибра, сбрасывают авиабомбы и обстреливают город с кораблей.

Я отмечаю, что сейчас есть все возможности атаковать их с тыла и прорвать коридор в город, а с помощью ПВО и авиации закрыть небо.