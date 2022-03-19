За три недели российской войны против Украины к звуку сирен воздушной тревоги уже привыкли все – знают, как звучат, о чем предупреждают и как нужно действовать. Об алгоритме включения воздушной тревоги, атаке на аэродромы в первые дни войны и борьбе с рашистами в небе Украины Фактам ICTV рассказал спикер командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

Воздушные Силы получили тяжелый удар 24-го числа – это первая цель оккупантов — уничтожить, чтобы контролировать воздух

Выявление враждебных целей – это целая система противовоздушной обороны, которая работает в нашем государстве в Воздушных Силах, обнаруживают прежде всего радиолокационные подразделения, разведка, также привлекаются другие средства в нынешних условиях. Потому что мы, Воздушные Силы, как известно, получили тяжелый удар 24-го числа, когда началось полномасштабное вторжение, оно началось с массированного ракетного удара именно по Воздушным Силам, именно по трем составляющим – это радиолокационные подразделения, зенитно-ракетные войска, военная авиация, аэродромы.

Это первая цель оккупантов – уничтожить, чтобы контролировать воздух. Мы получили серьезный удар по тем объектам, но были готовы к этому, мы такой сценарий рассматривали и работать сейчас приходится в тех реалиях, что у нас есть, выходим как-то из этой ситуации, должны контролировать небо.

Вражеские цели видим и можем прогнозировать траекторию их полета

Вражеские цели мы видим, информация до нас доходит. К примеру, крылатые ракеты, которыми нас обстреливает враг и ракеты оперативно-тактических комплексов, такие как Искандер, там другая технология этих ракет, и эти ракеты мы можем больше фиксировать на старте, когда они запускаются из акватории Черного моря, с территории братской Беларуси частенько к нам прилетает, поэтому обнаружить ее на старте можно, спрогнозировать траекторию ее полета, через какие области она летит, по траектории этого полета поэтапно включается воздушная тревога. Или это ракета, или летящий в определенном направлении самолет срабатывает система оповещения, которую вы слышите в регионах ежедневно по несколько раз.

Ракета летит со скоростью около 800 км в час, можно вычислять, куда она летит и когда она будет примерно

Мы видим сам старт ракеты и видим примерно ее направление. Затем ракета ложится на курс, летит очень низко – около 50 метров – и мы можем потерять фиксацию ее полета, но примерно зная ее направление, алгоритм рассчитывается. Ракета летит со скоростью около 800 км в час, можно уже вычислять куда она летит и когда она будет примерно. Если она вылетает, скажем, из Беларуси, пролетает по Житомирской области, летит дальше на Киевскую, то она может в любой области иметь свою цель. Мы этого не знаем, мы знаем только направление ракеты, поэтому по этому всему направлению по стране включаются тревожные сигналы.

Ракеты могут изменять траекторию

Это умные ракеты, дорогие, которых Россия, по данным Пентагона, уже около тысячи использовала. Они для того и создавались, чтобы быть малозаметными, чтобы быть запрограммированными на определенный курс, чтобы мы их не заметили. Скажем, они могут лететь по руслу реки, то есть очень низко, исчезнуть со всех радаров, затем резко изменить курс – справа, слева, как это было с обстрелом Винницкого аэропорта. Собственно, мы сначала так и не определили, откуда они летели, оказалось, что из самолетов были выпущены ракеты, потому что из самолета очень трудно зафиксировать, она просто отделяется от стратегического бомбардировщика, падает на самый низкий курс и летит по реке. Затем она разворачивает вправо, влево, куда ему нужно.

Подчеркиваю, это очень малозаметная цель, очень трудная цель, но с каждым разом мы все лучше и лучше их сбиваем. Не только из зенитно-ракетных комплексов Воздушных Сил уже есть случаи, когда истребителями крылатые ракеты поражали, также буквально вчера (17 марта, — Ред.) из переносного зенитно-ракетного комплекса была сбита на Киевщине крылатая ракета.

Более 10% ракет удается перехватывать

Это очень тяжелая цель, а поскольку противник запускает сразу с десяток ракет, вот, скажем, Яворивский полигон, когда был обстрелян, речь идет о 30 ракетах, которые выпустили по ним, а в общей сложности речь идет о более 70 ракетах, выпущенных в ту ночь, в очень короткий период времени. Учитывая коварство врага, так что он это делает именно ночью, когда люди спят, именно делает сразу из нескольких направлений, мы должны реагировать, цель сложная, то больше 10%, сейчас может больше, динамика пошла, удается перехватывать их. Но отмечаю, это очень сложная цель для нас.

Информацию об обнаруженной цели передают сразу, чтобы включались сирены

К примеру, ракеты Х-101, выпущенные уже несколько раз, дальность их полета 5500 километров, это огромная дальность, они могут запустить их как с Каспийского моря, так и из глубины России, но главное – факт фиксации. Поэтому мы пользуемся теми источниками информации, которые нам сегодня доступны, и когда видим, что она летит, безусловно, сирена будет включена в соответствии с тем алгоритмом, который мы придерживаемся, будут уведомлены местные власти и люди должны успеть в укрытие.

Время, чтобы укрыться, зависит от того, откуда выпущена ракета

Ситуации бывают разные. Если мы говорим, что ракета выпущена из глубины России или акватории Черного моря, мы можем сосчитать скорость, с которой она летит – 800 км в час, ей нужно определенное время. Но если ракета выпущена с Белорусской границы и летит в сторону Киева или окрестностей Киева или Житомира, это уже совсем другие временные параметры. Поэтому медлить не нужно. Надо поскорее прятаться, в таких реалиях мы сегодня воюем с оккупантом.

Ракет у врага уже мало осталось, но он прибегает к бомбардировкам неуправляемыми бомбами

О закрытии неба уже идет речь не первая неделя, мы просим, ​​умоляем партнеров сделать это хотя бы частично, хотя бы защитить наши атомные объекты, электростанции, две из которых сегодня захвачены врагом. Он может провокацию сделать и с земли – их поджечь и какой-то взрыв.

Но все же враг бомбит нас из воздуха неуправляемыми средствами. Ракет у них очень мало осталось, уже сообщает Генштаб и разведка, что противник не так активно использует ракеты, уже больше прибег к бомбардировкам неуправляемыми бомбами 500 килограммов и больше, и может быть нанесен удар и по этим объектам.

Впрочем, как мы видим, если вернуться к вопросу закрытия неба были заявления фактически всех ключевых лидеров мира, которые сказали, что они не могут это сделать, не могут защитить, не хотят вступать в конфронтацию, в прямой военный конфликт с Россией, так как они будут вынуждены поражать цели, а это российские самолеты. Поэтому речь идет о предоставлении Украине помощи. Прежде всего это средства противовоздушной обороны, как советские образцы, так же мы хотели бы иметь более современные образцы западных стран, которые более технологичны и более эффективны. Так же мы хотели бы иметь истребители как из советского парка – это МиГ-29, Су-26, Су-24, у которых сегодня есть некоторые страны Варшавского договора. Мы бы хотели иметь и самолеты западных стран, это, возможно, F-15, F-16 различных модификаций, которые не будут особенно сильно уступать, а, возможно, и выигрывать с самолетами, которые сегодня оккупант.

Как известно, противник в небе имеет сегодня преимущество как в количественном, так и качественном плане, потому что техника у него высшего поколения. Поэтому чтобы мы противостояли с ними на уровне, нам нужны самолеты западных стран. Возможно, можно какой-нибудь механизм найти, либо дать в лизинг, либо как военно-техническую помощь. И мы видим, что сдвиги какие-то идут, переговорные процессы, поэтому будем ожидать, что все-таки, украинский народ не бросят в жертву, потому что без закрытого неба победу будет одержать очень тяжело.