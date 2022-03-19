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Факты / Украина

Их уже несколько сотен: Анна Маляр рассказала об условиях пребывания военнопленных РФ

Наташа Тарчевська редактор ленты
Их уже несколько сотен: Анна Маляр рассказала об условиях пребывания военнопленных РФ

На 24 день войны в Украине в плену находятся уже несколько сотен военнослужащих РФ.

Об этом 19 марта в эфире украинского телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что официальный Киев, в отличие от врага, уважает и соблюдает нормы международного права. В отношении военнопленных РФ в Украине действует Женевская конвенция об обращении с военнопленными.

— Сейчас Украина идет по пути полного выполнения международного гуманитарного права и мы, в отличие от врага, будем соблюдать все эти нормы по отношению к военнопленным, — подчеркнула Анна Маляр.

Точной цифры российских военных, попавших в плен, пока нет. Это связано с тем, что к подсчетам пленных привлечены сразу несколько ведомств. Их данные не только суммируются, но и проверяются.

— Сейчас речь идет о нескольких сотнях человек, — заверила замглавы Минобороны.

Кроме этого, в Украине продолжает работу новое Национальное информационное бюро по вопросам военнопленных.

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