18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухотных войск. Об этом в Facebook сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
В ведомстве сообщают, что поражено:
- 2 самолета;
- 3 вертолета;
- 3 БпЛА;
- 4 крылатые ракеты.
Ранее стало известно, что обстрелы украинских городов фиксировались из глубины территории России. В частности, из стратегических ракетоносцев в Каспийском море, которое РФ делит с Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном и Ираном.