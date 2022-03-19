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Факты / Украина

За сутки ВСУ поразили 12 воздушных целей противника

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За сутки ВСУ поразили 12 воздушных целей противника

18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухотных войск. Об этом в Facebook сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

В ведомстве сообщают, что поражено:

  • 2 самолета;
  • 3 вертолета;
  • 3 БпЛА;
  • 4 крылатые ракеты.

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Ранее стало известно, что обстрелы украинских городов фиксировались из глубины территории России. В частности, из стратегических ракетоносцев в Каспийском море, которое РФ делит с Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном и Ираном.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

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