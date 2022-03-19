18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухотных войск. Об этом в Facebook сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

В ведомстве сообщают, что поражено:

2 самолета;

3 вертолета;

3 БпЛА;

4 крылатые ракеты.

Ранее стало известно, что обстрелы украинских городов фиксировались из глубины территории России. В частности, из стратегических ракетоносцев в Каспийском море, которое РФ делит с Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном и Ираном.

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ