ВСУ успешно ликвидировали точку У, вертолеты и десятки военных РФ в трех областях

19 марта украинские защитники ликвидировали вражескую Точку-У, два боевых вертолета К-52, бронетехнику и более 60 путинских захватчиков.

Успешная атака на войска РФ произошла в Луганской, Запорожье и под Киевом, в районе города Буча.

В Луганской области украинские защитники с помощью зенитно-ракетного комплекса Stinger сбили российскую ракету “Точка-У”. Пресс-центр Сухопутных войск ВСУ уточнил, что это произошло возле Попасной.

В Киевской области украинские ПВО СВ сбили российский боевой вертолет К-52, также используя Stinger. Информацию подтвердил глава Киевской ОВ Александр Павлюк: он отметил, что это произошло в Бучачском районе.

В Запорожской области упал еще один вражеский вертолет К-52. В Генштабе ВСУ отметили, что украинским защитникам удалось ликвидировать около 60 оккупантов и несколько единиц бронетехники.