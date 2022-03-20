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Факты / Украина

Эвакуация из Запорожья: расписание и рейсы поездов до 27 марта 2022

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
біженці

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационных поездов из Запорожья, который будет действителен до 27 марта. Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться ежедневно, о них вы сможете узнать на сайте https://uz-vezemo.com/.

  • 12:20 — №120/119 Запорожье-1 – Львов
  • 14:45 №44717 Запорожье-1 — Рахов
  • 16:05 — №86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 16:05 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель
  • 21:38 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс.

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

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Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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