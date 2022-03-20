Опасную боевую часть ракеты ищут в Винницкой области

18 марта над Винницкой областью сбили три вражеских ракеты, одна из них прилетела на кукурузное поле Шпиковской общины.

Удалось найти только безопасную часть – двигатель. А вот боевую, содержащую более 480 кг взрывчатого вещества, площадь поражения которого составляет 15 тыс. кв. м, до сих пор не отыскали. Председатель общины Николай Кривоцюк призывает людей ни в коем случае не трогать находку и не пытаться сдать на металлолом.

После сбития вражеских ракет нашими противовоздушными системами части падают на землю. В случае обнаружения остатков сразу нужно сообщать в полицию и службу ГСЧС.