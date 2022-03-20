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Факты / Украина

Путин способен на ужасающие шаги: Зеленский прокомментировал заявления Кремля о “нацистах”

Наташа Тарчевська редактор ленты
Путин способен на ужасающие шаги: Зеленский прокомментировал заявления Кремля о “нацистах”

Утверждение Путина о том, что власть в Украине “переполнена нацистами”, несерьезны и даже смешны, однако не могут не вызвать взволнованности.

Об этом 20 марта в интервью американскому изданию CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что такими заявлениями Путин описывает свои планы завоевать всю территорию Украины.

– Если он (Путин – Ред.) серьезно относится к этому заявлению, он может быть способен на очень ужасные шаги, потому что это будет означать, что это для него не игра.

Если он серьезно относится к этому, если он думает, что это его миссия – завоевать нашу территорию, и если он “видит нацистов” в нашей стране, то возникает много вопросов, что он еще способен сделать ради своих амбиций, ради своей “миссии” , – заявил президент.

Владимир Зеленский также заверил, что, судя по некоторым заявлениям Путина, он находится в так называемом информационном пузыре.

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Источник: CNN

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