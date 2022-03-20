Российские военные целыми подразделениями отказываются воевать в Украине – СБУ

Из-за больших потерь в Украине, плохого тылового обеспечения, связанного с хищением средств генералами, к российским военным постепенно приходит прозрение. Они целыми подразделениями пишут рапорты с отказом воевать. Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ разговоры.

Россияне стали понимать, что их отправляют на верную смерть.

Уверенности в этом им добавила новость о задержании заместителя руководителя Росгвардии Романа Гаврилова, которого обвиняют в хищении средств, в том числе выделенных для обеспечения воюющих в Украине подразделений.

Они не хотят умирать из-за обворовывающих их командиров.

Профессионализм высшего командного состава ВС РФ также вызывает большие сомнения, поскольку с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла шесть генералов.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, враг воюет количеством и крылатыми ракетами против мирных городов – это все, на что способна вторая армия в мире.