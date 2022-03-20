Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал нардепов всего мира остановить преступления России.

Свое обращение спикер украинского парламента озвучил на специальном заседании геополитической группы 12+ в рамках 144-й ассамблеи Межпарламентского союза в индонезийском городе Нуса-Дуа.

Руслан Стефанчук отмечает: тот факт, что война в Украине длится уже четвертую неделю, свидетельствует о недостаточности принятых мер.

– Мы призываем вас мобилизовать потенциал депутатов ваших национальных парламентов, чтобы остановить Россию, покончить со смертью и разрушениями, прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей, – призвал Руслан Стефанчук.

В качестве примера глава ВРУ ставит Латвию, Литву и Эстонию, которые уже призывали закрыть небо над Украиной.

– Вы также можете призвать свои правительства создать запретную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности. Мы ожидаем, что Межпарламентский союз озвучит свою принципиальную позицию против грубого нарушения Россией международного права, – добавил Руслан Стефанчук.

20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины