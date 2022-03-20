Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 25 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Факты / Украина

Стефанчук просит нардепов мира ввести бесполетную зону

Татьяна Забожко редактор ленты
Руслан Стефанчук

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал нардепов всего мира остановить преступления России.

Свое обращение спикер украинского парламента озвучил на специальном заседании геополитической группы 12+ в рамках 144-й ассамблеи Межпарламентского союза в индонезийском городе Нуса-Дуа.

Руслан Стефанчук отмечает: тот факт, что война в Украине длится уже четвертую неделю, свидетельствует о недостаточности принятых мер.

– Мы призываем вас мобилизовать потенциал депутатов ваших национальных парламентов, чтобы остановить Россию, покончить со смертью и разрушениями, прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей, – призвал Руслан Стефанчук.

В качестве примера глава ВРУ ставит Латвию, Литву и Эстонию, которые уже призывали закрыть небо над Украиной.

Вы также можете призвать свои правительства создать запретную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности. Мы ожидаем, что Межпарламентский союз озвучит свою принципиальную позицию против грубого нарушения Россией международного права, – добавил Руслан Стефанчук.

20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка