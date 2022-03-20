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Российские террористы 24 день войны
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Факты / Украина

Создание гумкризиса и мобилизация в “ДНР”: итоги 24-х суток войны в Украине

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Создание гумкризиса и мобилизация в “ДНР”: итоги 24-х суток войны в Украине

На 25-е сутки войны России против Украины наши защитники продолжают эффективно противостоять российским захватчикам.

Противовоздушная оборона Воздушных сил сбила еще три российских боевых вертолета. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, перебрасывании иностранных военных наемников в приграничные районы, решении хронических проблем действующих оккупационных войск с логистикой.

Захватчики террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях. Так, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости.
Но российские оккупанты так и не пропустили гуманитарный конвой.

Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям – преференции в ведении бизнеса.

Также стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, который участвовал в войне в Украине на Киевском направлении, остался в живых один военный, который находится в госпитале.

На фоне подобных обстоятельств командованием российского черноморского флота срочно проводятся мероприятия по замене 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области российские кураторы объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса. Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам.

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Подобная ситуация ожидает временно оккупированные территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Довжанское ежедневно прибывают грузовики заполненные телами солдат.

Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Массово фиксируются факты использования формы Вооруженных сил Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами.

Но силы обороны Украины решительно искореняют военных преступников и наемников с украинской земли.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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