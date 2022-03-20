Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Мир

Нужно ли выключать свет во время войны: правила светомаскировки

Анастасия Гевко редактор ленты
У центрі Києва зникло світло на двох вулицях

В начале войны в Украине Центр противодействия дезинформации рекомендовал жителям Украины принять меры по светомаскированию своих домов. Это должно помочь уберечь жилые помещения от ударов в темное время суток.

Среди указанных мер называли: выключение света в жилищах, зашторивание окон, погашение уличного освещения частных домов. 

 

В сети ходит много фейков, связанных с энергопотреблением, в частности об отключении всех приборов и света в доме, при переподключении к энергосистемам Европы.

НЭК Укрэнерго просит потребителей не учавствовать в фейковых акциях по отключению света в вечернее время в поддержку Украины, которые являются информационными атаками российских оккупантов.

Читайте
Освобождение Макарова и фосфорные боеприпасы в Краматорске: что происходит на 27-е сутки войны в Украине (онлайн)

 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка