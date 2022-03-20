В поселке Дымер Киевской области российские военные назначили своего главу общины, повесили триколор и устроили “праздник” с фейерверками.

Об этом, ссылаясь на комментарий дочери местного жителя, который находится в населенном пункте с начала оккупации, сообщает Киевский областной совет.

– Повесили там российский флаг, согнали местных, будто это праздник, устроили фейерверк. Взорвали мину у поселкового совета, объяснив это так: “Вот видите, это по вам стреляют ваши, а мы вас защищаем”. Хотя они сами и взорвали ее, – рассказала девушка.

Колонны российской техники зашли в Дымер на второй день полномасштабного вторжения.

С того времени в населенном пункте нет света, воды, тепла и связи.

Часть жителей смогла эвакуироваться, а оставшиеся прячутся в погребах и подвалах.

20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Киевский областной совет

Фото: Типовий Димер