В ночь на 20 марта ракетный удар стал причиной пожарв в Коростенском районе Житомирской области.

Огнем охватило здание колхозного амбара, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области.

Возгорание семеро пожарных с привлечением спецтехники ликвидировали в 01.45 20 марта.

По данным ГСЧС, погибших и травмированных нет.

Накануне в этом же районе после авиаудара войск РФ горел склад зерна на территории частного сельхозобщества.

Здание, где хранились зерновые, разрушилось, а огнем охватило перекрытие и кровлю площадью 500 кв. м.

Как и в ночь на 20 марта, обошлось без погибших и травмированных.

20 марта начались 25-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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