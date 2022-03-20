Сбежать с минимальными потерями: захватчики поделились “секретной” тактикой войны

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского оккупанта, который рассказывал своей жене о “секретной” тактике на войне в Украине.

А заключается эта тактика в том, что российские захватчики хотят сбежать “с минимальными потерями”. Так, в разговоре со своей женой оккупант признается, что их армия уже не может выполнять задачи.

В его батальоне из 60 военных осталось всего 13, а 70% техники уничтожено украинскими военными. Это еще раз доказывает, что путинские войска деморализованы и потеряли свою боевую мощь.

В СБУ отмечают, что чем больше таких решений будет принимать враг, тем лучше для него. Потому что цель украинских военных – уничтожить не 70%, а 100% российских захватчиков. Тактика бежать – единственная верная для них.

На то, что противник деморализован, указывают другие перехваченные записи разговоров. Так, на одной из них российский военнослужащий под Харьковом звонит своей матери в Россию и просит ее о помощи от знакомой гадалки.

Он умоляет провести специальный обряд, чтобы его не зацепили украинские снаряды.