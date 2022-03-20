Валентина Летяк, редактор ленты
ВСУ сбили над Винницкой областью очередную российскую ракету
В небе над Винницкой областью украинские военные 20 марта сбили очередную российскую ракету. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
– В Винницкой области спокойно, активные боевые действия не ведутся. Наши ВСУ продолжают сбивать ракеты над Виннитчиной. Только что сбита российская ракета. Слава Вооруженным силам, слава Украине! – сказал он в видеообращении.
Борзов также показал обломки вражеской ракеты и уточнил, что никто не пострадал.
Два дня назад над территорией Винницкой области наша противовоздушная оборона сбила три российских крылатых ракеты.
В результате падения обломков тогда тоже никто не пострадал.
Фото: Сергій Борзов
