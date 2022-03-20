В небе над Винницкой областью украинские военные 20 марта сбили очередную российскую ракету. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

– В Винницкой области спокойно, активные боевые действия не ведутся. Наши ВСУ продолжают сбивать ракеты над Виннитчиной. Только что сбита российская ракета. Слава Вооруженным силам, слава Украине! – сказал он в видеообращении.

Борзов также показал обломки вражеской ракеты и уточнил, что никто не пострадал.

Два дня назад над территорией Винницкой области наша противовоздушная оборона сбила три российских крылатых ракеты.

В результате падения обломков тогда тоже никто не пострадал.

Фото: Сергій Борзов

