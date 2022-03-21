Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 26 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Украина

13 стран подписали заявление о срочной модернизации систем ПВО Украины — Стефанчук

Илья Нежигай редактор ленты
Руслан Стефанчук

Сегодня 13 стран подписали совместное заявление о срочной модернизации систем ПВО Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Он сообщил, что среди стран, которые сегодня подписали совместное заявление “О срочной необходимости модернизации ПВО Украины”, находятся следующие страны: Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США.

— Искренняя благодарность за поддержку Украины в это непростое время,  — написал глава украинского парламента.

Ранее в британской разведке сообщали, что одним из главных заданий России во время войны против Украины было взять контроль над небом.

20 марта, выступая в Кнессете Израиля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что израильская система ПВО “Железный купол” является лучшей в мире, и добавил, что, по его мнению, она может защитить украинцев.

Источник: Ruslan Stefanchuk

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Верховная Рада

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка