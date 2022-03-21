Сегодня 13 стран подписали совместное заявление о срочной модернизации систем ПВО Украины.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Он сообщил, что среди стран, которые сегодня подписали совместное заявление “О срочной необходимости модернизации ПВО Украины”, находятся следующие страны: Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США.

— Искренняя благодарность за поддержку Украины в это непростое время, — написал глава украинского парламента.

Ранее в британской разведке сообщали, что одним из главных заданий России во время войны против Украины было взять контроль над небом.

20 марта, выступая в Кнессете Израиля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что израильская система ПВО “Железный купол” является лучшей в мире, и добавил, что, по его мнению, она может защитить украинцев.

Источник: Ruslan Stefanchuk