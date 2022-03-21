Агрессор два часа подряд обстреливал прифронтовое село Каменское Запорожской области из Градов, минометов, самоходной артиллерийской установки и танка.

– На этот раз россияне даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад, – говорит командир взвода на псевдо Оскар.

В результате обстрела 20 марта уничтожены несколько зданий, остальные – в огне.

Без крова осталось немало людей. Число пострадавших уточняется.

– Человечество стало свидетелем очередного нарушения Международного гуманитарного права. История уничтожения села Каменское ляжет еще одним томом для Гаагского трибунала, где будут судить российских преступников, – отмечают в Запорожской областной военной администрации.

Агрессор два часа обстреливал из Градов и минометов село в Запорожской области / 5 фотографий

21 марта начались 26-е сутки полномасштабной войны в Украине.

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины за сутки поразили семь воздушных целей врага – один самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Фото: Запорожская областная военная администрация