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Факты / Украина

Агрессор два часа обстреливал из Градов и минометов село в Запорожской области

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022

Агрессор два часа подряд обстреливал прифронтовое село Каменское Запорожской области из Градов, минометов, самоходной артиллерийской установки и танка.

– На этот раз россияне даже не применяли беспилотник, а провели массированный обстрел наугад, – говорит командир взвода на псевдо Оскар.

В результате обстрела 20 марта уничтожены несколько зданий, остальные – в огне.

Без крова осталось немало людей. Число пострадавших уточняется.

– Человечество стало свидетелем очередного нарушения Международного гуманитарного права. История уничтожения села Каменское ляжет еще одним томом для Гаагского трибунала, где будут судить российских преступников, – отмечают в Запорожской областной военной администрации.

Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Обстріл у селі Кам'янське Запорізької області 20 березня 2022
Агрессор два часа обстреливал из Градов и минометов село в Запорожской области / 5 фотографий

21 марта начались 26-е сутки полномасштабной войны в Украине.

Подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины за сутки поразили семь воздушных целей врага – один самолет, четыре беспилотника и две крылатые ракеты.

Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Фото: Запорожская областная военная администрация

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