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Факты / Украина

Эвакуация из Днепра: расписание поездов на 22 марта 2022 года

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
потяги в Україні

Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 22 марта 2022 года. Данный график остается актуальным до 27 марта 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

  • 4:45 — №38/37 Киев-Пасс. – Запорожье-1
  • 5:37 — №86/85 Львов – Запорожье-1
  • 5:37 — №88/87 Ковель – Запорожье-1
  • 6:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пасс.
  • 14:26 — №42/41 Днепр – Трускавец
  • 16:34 №44717 Запорожье-1 — Рахов
  • 17:49 — №86/85 Запорожье-1 – Львов
  • 17:49 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель
  • 23:11 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс.

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Читайте
Эвакуационные поезда на 22 марта 2022: направления и расписание рейсов

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Фото: Depositphotos

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