Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра 22 марта 2022 года. Данный график остается актуальным до 27 марта 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.

4:45 — №38/37 Киев-Пасс. – Запорожье-1

5:37 — №86/85 Львов – Запорожье-1

5:37 — №88/87 Ковель – Запорожье-1

6:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пасс.

14:26 — №42/41 Днепр – Трускавец

16:34 №44717 Запорожье-1 — Рахов

17:49 — №86/85 Запорожье-1 – Львов

17:49 — №88/87 Запорожье-1 – Ковель

23:11 — №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс.

Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.