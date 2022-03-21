Из-за введения в Киеве усиленного комендантского часа могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов.

Об этом пассажиров предупреждает Укрзализныця. В частности, в период действия комендантского часа вход на вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал до комендантского часа.

Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности. Также на время действия комендантского часа не будет курсировать электричка Святошин — Дарница.

Пригородные поезда будут курсировать, прежде всего, для транспортировки работников критически важных индустрий, в частности железнодорожников.

Граждан просят учесть эти временные нововведения и следить за возможными изменениями в расписании.

Усиленный комендантский час в Киеве и Киевской области будет действовать с 20.00 21 марта до 07.00 23 марта. Граждан уже предупредили, что без спецпропусков будет запрещено передвигаться по городу. Выходить можно только чтобы дойти до ближайшего укрытия.