Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к немцам, которые пришли на благотворительный концерт в поддержку Украины в центре Берлина.

В начале видео он включил на телефоне сигнал воздушной тревоги и объяснил, что такие звуки сопровождают жизнь украинцев уже 26-й день.

Владимир Зеленский отметил, что до начала полномасштабной войны России против Украины Киев называли новым Берлином, сравнивая нашу открытость, эмоции, свободу на площадях, искренность людей.

– Теперь Киев закрыт. Он затих в ожидании новой воздушной тревоги, новой сирены, которая заставит людей уйти в укрытие. Мы не можем жить так, как вы. Мы сражаемся за наше спасение против одной из самых многочисленных армий в мире, против ракет, бомб, реактивной артиллерии, против самолетов и вертолетов, на которых уже сейчас россияне пишут: На Берлин. Потому что они хотят пойти дальше, гораздо дальше, чем Украина, — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что за три недели этой войны в Украине погибли уже 115 детей. Он назвал ее самой страшной войной в Европе со времен Второй мировой.

— Мы – это вы, мы – украинцы, мы – часть Европы. Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И которое вы можете выбороть прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, у вас есть сила! Европа имеет силу, мощнее любых ракет, — подчеркнул президент.

Президент Украины подчеркнул, что никто не имеет права уничтожать Европу и народы. Он также напомнил, что Украина предупреждала немецких политиков, что опасно решать в Москве, есть ли у Германии газ и сколько он стоит.

Украина не раз заявляла, что нужны санкции, чтобы не началась эта война. Но только когда российские ракеты ударили в 20 км от границ НАТО, когда российские танки стреляли прямо по нашей АЭС, тогда всем наконец-то стало понятно, что нужно послушать Украину и поддержать нас, потому что от этого зависит жизнь европейцев.

Владимир Зеленский призвал немцев не спонсировать российскую военную машину, закрыть все порты, не поставлять товары и отказываться от российских энергоресурсов.

Глава государства добавил, что он верит, что мир возможен, но каждый гражданин в Германии, Европе должен действовать, чтобы к нему прийти.