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Факты / Украина

Пакет из 24 снарядов, дальность стрельбы до 6 км.: что такое ТОС Солнцепек

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
солнцепек

Российские агрессоры, в отчаянной попытке овладеть украинским городом Мариуполь, в последнее время стали все чаще прибегать к применению более радикальных видов оружия массового уничтожения. Возможно и таких, как, к примеру, как тяжелая огнеметная система (ТОС) Солнцепек.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

В сообщении говорится, что такого рода военную технику применяют тогда, когда не получается выбить противника с укрепленных позиций другими способами.

— Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек – российский “анало говнет”. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях, – говорится в сообщении.

Что такое ТОС Солнцепек

Тяжелая огнеметная система (ТОС) используется для уничтожения легкой бронированной техники, живых сил противника на открытой местности, а также для разрушения фортификационных строений путем мощного объемного взрыва.

Сообщается, что тяжелая огнеметная система состоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты российской армии с апреля 2001 года.

По словам военных экспертов, ТОС наиболее эффективна при ее применении в горных условиях. Речь идет о взаимном наложении воздушных ударных волн и их многократного отражения от окружающих скал.

Принцип действия

Термобарический боеприпас ТОС формирует облако взрывной смеси и затем подрывает его. После мгновенной детонации атмосферное давление в облаке резко подскакивает, чтобы затем также стремительно упасть примерно на 160 мм ртутного столба.

В результате, даже если противнику удалось уцелеть после самого взрыва, такой резкий перепад давления практически гарантированно приводит к гибели от разрыва внутренних органов.

Высокая точность залповой стрельбы ТОС достигается за счет автоматического наведения на цель, находящуюся на расстоянии до 7 км.

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История вопроса

ТОС-1А Солнцепек является модификацией ТОС-1 Буратино. Это тяжелая огнеметная система залпового огня на базе танка Т-72 разрабатывалась РФ в 1970-е годы.

Первые опытные образцы на шасси Т-72 были изготовлены в одном из конструкторских бюро Омска. Комплекс состоял из пусковой установки с пакетом из 30 направляющих на шасси танка Т-72 и транспортно-заряжающей машины на шасси КрАЗ-255Б.

В 1980 году боевая машина прошла успешные испытания и была рекомендована для принятия ее на вооружение.

Спустя 20 лет, в 2001 году, ТОС-1 Буратино была модернизирована и получила название ТОС-1А Солнцепек.

Отличительные особенности ТОС-1А Солнцепек:

  • уменьшенное до 24 количество снарядов;
  • увеличенная до 6 км дальность стрельбы;
  • замененное шасси КрАЗа на модернизированную гусеничную базу танка Т-72А;
  • длительность полного залпа при парных пусках — 6 сек., при одиночных — 12 сек.;
  • время готовности к открытию огня по видимой цели после остановки машины — 90 секунд;
  • стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм, длиной 3 300 мм и весом до 217 кг.

Источник: Kyiv Operative

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