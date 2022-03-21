По пути в Запорожье российские военные обстреляли автобусы с детьми, в результате чего есть дети в тяжелом состоянии, четверо госпитализированы.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

– Сегодня более 20 автобусов пытаются добраться зелеными коридорами. Очень непросто было пересечь линию столкновения, потому что шли обстрелы. Надеюсь, нам удастся вывезти людей и вернуть их в нормальные жизненные условия, – сообщил он.

При этом он отметил, что 21 марта был тяжелым днем, ведь снова пострадали дети.

— Четыре ребенка доставлены в больницу. Трое детей попали под обстрел в бывшем Гуляйпольском районе, ныне Пологовский. Семьи ехали из Мариуполя, спасались. Один ребенок в тяжелом состоянии. Еще одна семья попала под обстрелы в селе Каменское, также ребенок в тяжелом состоянии, сообщил председатель Запорожской ОВА.

При этом параллельно проходила эвакуация из сел Харьковской и Кропивницкой областей, откуда люди тоже хотели попасть в Запорожье. Но оккупанты обстреляли мирных жителей и по этим направлениям.

Напомним, с начала войны 24 февраля в Украине от обстрелов российских оккупантов погибли уже 115 детей, еще около 140 получили ранения.

Фото: Кирилл Тимошенко / Скриншот с видео

Источник: Александр Старух