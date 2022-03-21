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Факты / Украина

США могут расширить санкции против России

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США могут расширить санкции против России

Америка имеет возможность расширить свои санкции против РФ и против “командных высот российской экономики”. Об этом со ссылкой на замсоветника США по национальной безопасности Далипа Сингха пишет CNN.

Мы можем расширить санкции. Взять те, которые уже применили и нацелить их на большее количество банков и секторов, которые еще не коснулись, – рассказал Сингх.

По словам заместителя советника по национальной безопасности, влияние санкций со стороны США и союзников на российскую экономику побудили Путина принять “отчаянные меры”.

Он самоизолирует свою экономику. Сейчас Россия быстро двигается к советскому уровню жизни 1980-х годов. Она смотрит в экономическую бездну, и это результат выбора Путина, и я вижу из его реакции, куда она направляется, – добавил Сингх.

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о новых санкциях против России, которые будут введены на следующей неделе.

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Источник: CNN

Фото: Unsplash

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