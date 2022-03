Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал действия РФ в Мариуполе “главой со Второй мировой войной”. Об этом он написал в своем Twitter так:

First they came to destroy the cities, bombing hospitals, theaters, schools and shelters, killing civilians and children. Then they forcibly relocated the scared, exhausted people to the invader’s land. A chapter from WWII? No – the actions of the Russian army, today in Mariupol.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 20, 2022