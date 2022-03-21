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Факты / Украина

В МИД Украины назвали действия оккупантов в Мариуполе разделом со Второй мировой войной

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В МИД Украины назвали действия оккупантов в Мариуполе разделом со Второй мировой войной

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал действия РФ в Мариуполе “главой со Второй мировой войной”. Об этом он написал в своем Twitter так:

Сначала пришли разрушать города, бомбили больницы, театры, школы, приюты, убивали мирных жителей и детей. Затем насильно переселили испуганных, истощенных людей на землю оккупантов. Раздел второй мировой войны? Нет – действия русской армии, сегодня в Мариуполе.

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Напомним, в Мариуполе украинских граждан насильственно вывозят в Россию или на временно оккупированную территорию ОРДЛО.

У них забирают украинские паспорта, а вместо этого выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается в мире.

Фото: Маріупольська міська рада

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