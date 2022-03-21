Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал действия РФ в Мариуполе “главой со Второй мировой войной”. Об этом он написал в своем Twitter так:

Сначала пришли разрушать города, бомбили больницы, театры, школы, приюты, убивали мирных жителей и детей. Затем насильно переселили испуганных, истощенных людей на землю оккупантов. Раздел второй мировой войны? Нет – действия русской армии, сегодня в Мариуполе.

First they came to destroy the cities, bombing hospitals, theaters, schools and shelters, killing civilians and children. Then they forcibly relocated the scared, exhausted people to the invader’s land. A chapter from WWII? No – the actions of the Russian army, today in Mariupol. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 20, 2022

Напомним, в Мариуполе украинских граждан насильственно вывозят в Россию или на временно оккупированную территорию ОРДЛО.

У них забирают украинские паспорта, а вместо этого выдают бумажку, которая не имеет никакого юридического веса и не признается в мире.

Фото: Маріупольська міська рада