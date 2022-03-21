Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 26 день войны
Убили Убили
115 детей
Ранили Ранили
>140 детей
Убили Убили
> 900 (ООН) взрослых
Факты / Украина

Украинские военные Закарпатья взяли в плен группу боевиков “ЛДНР”

Наташа Тарчевська редактор ленты
Украинские военные Закарпатья взяли в плен группу боевиков “ЛДНР”

Четверо военных так называемых “ЛДНР” попали в плен к украинским защитникам из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Вместе с пограничниками, нацгвардейцами и при поддержке подразделений артиллерии российские наемники были задержаны 21 марта. Название области и населенного пункта, где это произошло, не разглашается.

Украинские военные Закарпатья взяли в плен группу боевиков “ЛДНР” / 2 фотографии

– Одетые в разную форму и плохо экипированные пленные выглядят жалко, росармия использует этих мобилизованных “бойцов” по ​​сути как пушечное мясо, – говорится в сообщении.

Все четверо пленных наемников РФ – уроженцы Луганской области. Данные пленных взяты из их документов:

  1. Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 года, место рождения — город Луганск. Женат, имеет двоих сыновей и дочь.
  2. Клецов Артем Анатольевич, 21.11.1984 года, место рождения — село Строково Шахтаского района Донецкой области.
  3. Поляков Сергей Николаевич, 7.03.1982 года, место рождения — село Хорошее Славяносербского района Луганской области.
  4. Гуня Андрей Петрович, 14.07.1975 года, место рождения — город Красный Луч Луганской области.

Источник: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — Закарпатский легион

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка