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Факты / Украина

В результате вечерних обстрелов в Подольском районе Киева погибло 4 человека

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В результате вечерних обстрелов в Подольском районе Киева погибло 4 человека

В результате обстрела  Подольского района столицы погибло четыре человека. Еще один человек получил травмы. Об этом со ссылкой на ГСЧС пишет Суспільне.

Ранее киевский глава Виталий Кличко писал о по меньшей мере одного погибшего:

Спасатели ликвидируют сильнейший пожар на территории одного из торговых центров в Подольском районе столицы. В настоящее время – один погибший. Все службы – спасатели, медики, полиция – работают на месте. Информация уточняется.

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Напомним, 20 марта в 22:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в Подольском районе столицы.

Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела загорелись автомобили на парковке и 3-4-й этажи торгового центра.

Фото: ДСНС

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