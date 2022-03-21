Белорусские вооруженные силы демонстрируют свою готовность присоединиться к России в полномасштабном вторжении в Украину.

Как заявил в эфире национального телемарафона член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, есть несколько факторов, которые могут сдержать политическое руководство белорусского государства.

– По большому счету есть определенная угроза. С начала войны Республика Беларусь предоставив свое воздушное пространство и свою территорию для нанесения ударов по Украине, она, согласно резолюции ООН, уже фактически совершала акт агрессии против Украины. Но до сегодняшнего дня белорусскому руководству хватало здравого смысла не ввязываться в авантюру российских военных и не вступать в сухопутную войну против Украины силами Республики Беларусь, — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что согласно данным украинской разведки, по состоянию на сегодняшний день белорусские вооруженные силы находятся у границ Украины.

— Более того, они совершают маневры: то подводят войска поближе, то отводят, они совершают маневры вдоль линии государственной границы Украины, передвигают свои батальоно-тактические группы, чем демонстрируют свою готовность, о которой заявляет Генеральный штаб ВСУ. Это заставляет нас сконцентрировать достаточно боеспособные подразделения, готовые дать отпор, — сказал Федор Вениславский.

По словам нардепа Вениславского, украинское руководство располагает информацией, что для белорусского правителя Александра Лукашенко полномасштабное вторжение в Украину может обернуться политической катастрофой, учитывая политическую ситуацию в Республике Беларусь.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что при вступлении белорусских солдат на украинскую территорию они будут уничтожены.