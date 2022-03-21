За сутки российские военные обстрелами разрушили 12 жилых домов в Луганской области.

Два человека получили ранения, пятерых удалось спасти из-под завалов.

Больше всего от действий врага страдает мирное население в Рубежном, Попасной и Кременной.

В области остается критическая ситуация с коммуникациями, однако электрикам удалось вернуть свет и мобильную связь жителям Горного.

В Северодонецке обстрелы повлекли за собой масштабный пожар на продуктовом складе.

Ликвидировали возгорание спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Разрушенные дома и пожар на складе: итоги суток в Луганской области / 3 фотографии

Напомним, что из-за обстрелов агрессора на территории ПАО Сумыхимпром ночью 21 марта произошла утечка аммиака.

Аварию ликвидировали менее чем через пять часов – на поврежденный трубопровод наложили бандаж и осадили облако аммиака.

В результате чрезвычайного происшествия один из работников получил травмы.

Из-за направления ветра под угрозой оказалась Новоселица. В настоящее время никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

21 марта начались 26-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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