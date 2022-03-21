За сутки российские военные обстрелами разрушили 12 жилых домов в Луганской области.
Два человека получили ранения, пятерых удалось спасти из-под завалов.
Больше всего от действий врага страдает мирное население в Рубежном, Попасной и Кременной.
В области остается критическая ситуация с коммуникациями, однако электрикам удалось вернуть свет и мобильную связь жителям Горного.
В Северодонецке обстрелы повлекли за собой масштабный пожар на продуктовом складе.
Ликвидировали возгорание спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.
Напомним, что из-за обстрелов агрессора на территории ПАО Сумыхимпром ночью 21 марта произошла утечка аммиака.
Аварию ликвидировали менее чем через пять часов – на поврежденный трубопровод наложили бандаж и осадили облако аммиака.
В результате чрезвычайного происшествия один из работников получил травмы.
Из-за направления ветра под угрозой оказалась Новоселица. В настоящее время никакой угрозы населению и окружающей среде нет.
21 марта начались 26-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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