Для осуществления авианалетов против Украины российская армия использует практически все пригодные для этого аэродромы Беларуси, России и оккупированного Крыма. Оттуда авиация РФ бомбит военные и гражданские цели, обстреливает территорию Украины ракетами, осуществляет десантирование, использует вертолеты.

Журналисты благодаря спутниковым снимкам выяснили откуда именно летит российская авиация и где она базируется. Более того, было установлено, сколько военных летательных аппаратов собрала вокруг Украины российская армия.

— В общей сложности аэродромов с тактической военной авиацией у границ Украины около 40. К арсеналу РФ следует также добавить самолеты стратегической авиации РФ, которые могут базироваться на расстоянии более 5 тысяч километров от цели, — сообщили расследователи.

Журналисты отметили, что их усилия были сосредоточены на аэродромах, которые российские военно-космические силы (ВКС РФ) используют наиболее активно и расположены на территориях как России, так и Беларуси, а также оккупированного Крыма.

Так, к примеру, одной из последних жертв ВКС РФ стал Драматический театр в Мариуполе. Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий считает, что авиаудар мог быть нанесен с большинства аэродромов, используемых российской авиацией.

– Общее воздушное нападение на Мариуполь могли осуществлять из оккупированного Крыма и Краснодарской и Ростовской областей России. Но в последний раз, насколько нам известно, применялась сверхмощная бомба, а это уже стратегическая авиация, которая могла взлететь даже с Урала, – сказал Игорь Козий.

Стратегическая авиация – ВВС РФ может наносить авиаудары на расстоянии до 5,5 тыс. километров от аэродрома. Ближайший к Украине известный аэродром стратегической авиации – авиабаза в городе Энгельс Саратовской области. Там базируются такие стратегические бомбардировщики как Ту-160 и Ту-95МС, которые видны на спутниковых снимках от 6 февраля.

Но стратегическая авиация РФ в настоящее время применяется не слишком активно и преимущественно в тех областях Украины, где оккупационные войска уже преодолели сопротивление украинской противовоздушной обороны, говорят специалисты.

Журналисты считают, что так как таких территорий не так много, в большинстве случаев используется обычная тактическая авиация РФ.

– Обычно она летит из смежных в Украину областей России, Беларуси и оккупированного Крымского полуострова, – пишут журналисты.

Оккупированный Крым стал для России не только плацдармом для наступления с юга сухопутными войсками, но и удобной базой для воздушных налетов, говорят эксперты. Именно здесь расположены по меньшей мере два больших военных аэродрома, которые РФ активно использует в войне против Украины.

– Из Крыма очень много авиации взлетает, и они отрабатывают по разным направлениям. Не исключено, что по Мариуполю тоже. Из Крыма есть информация и о стратегической авиации, как самолеты Ту, которые запускают ракеты типа Х, – рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Именно такие ракеты класса Х применялись, например, для ударов по Винницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Один из ключевых для авиации РФ аэродромов в оккупированном Крыму расположен вблизи города Саки. Он и к началу полномасштабного наступления был готов к немедленным боевым действиям. Ранее здесь была база ВМС Украины, но ныне базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

На полуострове есть другой крупный военный аэродром – Бельбек. Он расположен к северу от Симферополя. На нем, судя по спутниковым снимкам как минимум с 2005 года, здесь также расположено большое количество военных самолетов.

В то же время в Ростовской области дислоцируется оперативное объединение России – 4-я Краснознаменная армия ВВС РФ, нацеленная на атаку по направлению к юго-востоку Украины. Она включает в себя истребители, вертолеты, силы противовоздушной обороны, а также более 40 бомбардировщиков, большинство из которых стоит на аэродроме “Морозовск”. Это связано с тем, что именно здесь базируется 559-й бомбардировочный авиационный полк.

Ближайшими авиабазами в Мариуполь также российские военные аэродромы Приморско-Ахтарск и Ейск.

От Приморско-Ахтарска до блокадного Мариуполя примерно 125-130 км. Обычно здесь базируются только истребители Су-25, а бомбардировщиков нет, однако уже в марте здесь были отмечены бомбардировщики Су-34.

Второй русский аэродром в Краснодарском крае расположен в Ейске, через залив Мариуполя. Расстояние от него до украинского города составляет всего около 60 км. Здесь, по данным портала Military Aviation, базируется более 20 самолетов МиГ-29К, но на снимках со спутника такого количества российских истребителей не видно. Преимущественно здесь стоят противолодочные самолеты Ту-142 и около пяти истребителей, среди которых Су-33.

Военные аэродромы Беларуси

На военном аэродроме Лида (Беларусь), как правило, стоят силы 116-й гвардейской штурмовой базы ВВС Беларуси. Приблизительно такая ситуация видна на снимке за сентябрь 2020 года от Maxar для GoogleMaps: более 20 военных самолетов, часть из которых может быть спрятана в специальных подземных ангарах. Обычно здесь преимущественно стоят самолеты Су-25 и МиГ-29, а также Як-130.

На последнем детальном снимке спутниковой системы Planet за 14 февраля 2022 года также не видно серьезных изменений в количестве самолетов, но рядом со взлетной полосой уже можно увидеть более 20 вертолетов, которых там раньше не было. Это может свидетельствовать о начале активного опрокидывания военных РФ еще во время так называемых “учений”.

На последних снимках за 17 марта изменения уже ощутимы. Число самолетов на взлетной полосе увеличилось почти вдвое. Среди них видим самолеты, которые из-за яркого голубого цвета довольно легко распознать даже на снимках невысокого качества. Это русские бомбардировщики Су-34.

Только 17 марта с аэродрома Лиды в направлении Украины, по меньшей мере, девять раз взлетали Су-34 и еще дважды – Су-25, это подтвердили в Вооруженных силах Украины. Ранее об этом сообщили белорусские активисты, отслеживающие перемещение военной техники для телеграмм-канала Беларуски Гаюн.

Каждый раз использовали не все самолеты, а от 2 до 7 в группе. Это объясняется осторожной тактикой, которую избрали военные РФ после того, как получили достойный отпор от украинской ПВО.

– Это тактика. Российские колонны сухопутных войск тоже стараются не пачками ездить, а рассердятся после того, как их начали избивать. Групповую цель бить легче. Летают парами, или звеном по 4-5. А после этого разлетаются в разные стороны. Это тактика, они ее меняют, – объяснил Игорь Козий.

Например, он рассказал, что кассетная ракета может уничтожить все 4 самолета, если они близко, а когда они летают по одному, то пострадает только один борт.

Военный аэродром Барановичи (Беларусь)

До полномасштабного вторжения на аэродроме Барановичи насчитывалось около 50 военных самолетов ВВС Беларуси. Но с сентября 2021 туда начали прибывать и российские самолеты Су-30СМ и Су-34. Тогда это объясняли учениями Запад-2021, военные Беларуси и РФ осуществляли каждые 4 года. Позже этот аэродром стали использовать для нападений и бомбардировки территории Украины.

Аэродром Лунинец (Беларусь)

На снимках Maxar для GoogleMaps видно, что в 2018 году аэродром стоял пустым и та же картина была и в начале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения. Это объясняется тем, что у этого аэродрома статус запасного.

Все изменилось после того, как аэродром Лунинец, как и Барановичи, решили использовать в качестве дополнительного во время “учений” военных. Теперь здесь разместилось по меньшей мере 20 самолетов Су-25СМ, а также есть как минимум один бомбардировщик Су-34.

Военно-транспортный аэродром Сеща (Россия)

Согласно снимкам со спутника, до начала полномасштабного вторжения России в Украину этот необычный по форме круглый аэродром в Брянской области служил преимущественно для транспортных самолетов ИЛ-76 и АН-124-100 (“Руслан”). Приблизительно за месяц до начала вторжения России в Украину на нем начали появляться бомбардировщики и истребители.

Согласно последним спутниковым снимкам Planet, по состоянию на 17 марта на аэродроме Сещи стоят бомбардировщики Су-34. Их тоже могут использовать против целей на севере Украины.

Это подтверждает, что по меньшей мере один такой бомбардировщик Су-34 уже сбили в Черниговской области, а один из пилотов попал в плен, пишут журналисты.

Какие аэродромы использует Россия?

В общей сложности журналисты насчитали около 40 аэродромов на территории России, Беларуси и оккупированного Крыма, которые российские военные используют для своих целей.

В России это аэродромы наряду с населенными пунктами Крымск, Краснодар, Кореневск, Минеральные воды, Кущевска, Ростов-на-Дону, Миллерово, Мариновка, Волгоград, Саратов, Бутырлиновка, Старый Оскол, Белгород, Липецк, Шаталово и Калуга.

Во временно оккупированном Крыму, кроме вышеупомянутых Сак и Бельбека, это аэродромы вблизи населенных пунктов Кача, Гвардейское и Джанкой.

В Беларуси такие аэродромы расположены у городов Минск, Мозырь, Гомель, Брест, Витебск и Бобруйск.

И это, по данным Воздушных сил ВСУ, еще не весь перечень, потому что РФ иногда использует даже заброшенные аэродромы или поля, например, для посадки вертолетов. Также используются гражданские аэродромы, что было зафиксировано Министерством обороны РФ во время взлета беспилотников из аэропорта Гомеля.

По состоянию на 18 марта Вооруженные силы Украины уничтожили уже 93 российских самолета. Эксперты объясняют, что даже учитывая общее количество бортов в Вооруженных силах РФ (по данным издания Defence Express, их 1585 единиц), это все равно весомые потери. Если учесть, что накануне вторжения в Украину на ее границах было около 300 российских военных самолетов, то уничтожена уже почти треть. Чтобы восстановить мощность своей авиации, России нужно опрокидывать не только пилотов и самолеты, но и боеприпасы.

Существенные потери заставляют Россию менять свою тактику в небе осторожнее. Кроме того, по данным экспертов, отдельные пилоты РФ уже отказываются “гибнуть от украинского ПВО”.

— В обычное время, если пилоты не нужны, их увольняют, если нужны – их призывают и учат. Но есть но. Если нужно мобилизовывать новых, а никто не хочет что делать? Даже действующие российские пилоты сейчас отказываются летать, потому что система ПВО работает и этому надо радоваться. Они видят, что другие пилоты не возвращаются и не хотят лететь, – объяснил Игорь Козий.

Россия начинает испытывать нехватку летчиков.

– Сейчас, по предварительным оценкам, у пилотов России от 50 до 80 часов налета в год. Хотя по стандартам НАТО должно быть около 300 часов. Но это самые опытные из тех, кого у них есть, и сейчас они фактически теряют опытнейших военных летчиков, а дальше они начнут задействовать уже других, у которых даже такого опыта нет, – объясняет Александр Мусиенко.

В ближайшее время Украина получит от США и ЕС дополнительные средства ПВО, что снова усугубит ситуацию для РФ в небе. По мнению экспертов, оружие, которое уже предоставили и предоставят Киеву в ближайшее время, западные партнеры, к сожалению, не являются аналогом “закрытого неба”, поэтому Украине крайне нужны дополнительные современные истребители.

Фото: Радіо Свобода / Схеми, Maxar, Getty Images

Источник: Радіо Свобода / Схеми