Ночью 22 марта российские войска обстреляли два населенных пункта в Днепропетровской области.

– Разрушения есть, погибших нет. Вражеские войска в область не зашли, – сообщил в утренней сводке глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Сейчас ситуация в регионе напряженная, но стабильная и контролируемая.

– Спасибо нашим Вооруженным силам, теробороне, Нацгвардии и полиции. Мы победим! Все будет Украина! – заверил руководитель Днепропетровской ОВА.

Как уточнил сын и. о. городского главы Кривого Рога, политик Александр Вилкул, под обстрелы Градов попали село Малая Костромка и Зеленодольск.

Прекратилась атака в 05.20.

22 марта пошли 27-е сутки полномасштабной войны в Украине.

Накануне подразделениям Воздушных сил Вооруженных сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск удалось поразить более девяти воздушных целей врага – один самолет, шесть беспилотников и два вертолета. Количество сбитых ракет уточняется.

Напомним, что за ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Валентин Резниченко, Александр Вилкул