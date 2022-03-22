Глава МИД Греции Никос Дендиас во вторник, 22 марта, заявил, что хочет возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь.
Он напомнил, что в окруженном российскими войсками городе проживают тысячи этнических греков, сообщает Ekathimerini.
Дендиас также заявил, что уже сообщил властям Украины и РФ об этой гуманитарной миссии.
– Я намерен лично возглавить эту помощь, – сказал министр после встречи с генеральным консулом Греции в Мариуполе Манолисом Андрулакисом, который является последним дипломатом Европейского союза, который покинул город на этой неделе.
Дендиас добавил, что координирует свою деятельность с Красным Крестом.
Мариуполь является городом с населением более 400 тыс. человек.
До войны он исторически имел значительное население этнических греков.
По меньшей мере 10 из них погибли, еще несколько – получили ранения после того, как Россия начала атаку на город.
В правительстве Греции утверждают, что из региона удалось эвакуировать более 150 граждан Греции, а также экипажи судов и людей, которые являются этническими греками.
Источник: Ekathimerini