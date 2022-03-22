Российские военные, дислоцирующиеся в Николаевской области, в телефонных разговорах говорят, что очень страшно, и что несут потери, потому что их колонны уничтожают Градами.

Об этом свидетельствуют разговоры оккупантов, перехваченные СБУ.

Так, военный рассказал, что подошел к своим медикам, ведь у него обморожение, на что врачи ответили, что у них только бинты для 200-х.

– Я скажу так, обморожение ног у 50% личного состава. Здесь 200-х нормально не могли обратно отправить, они с нами пять дней катались… Мы приехали, а тут мороз, – рассказывает оккупант.

По его словам, когда они приехали, то имели с собой только одну палатку, ни одной буржуйки. Жить пришлось в окопах.

Захватчик вспоминает, что на 4-й день войны генерал Рязанцев приехал к ним и заверил, что до завершения так называемой спецоперации остались считанные часы. Однако часы затянулись на недели.

Один из солдат пожаловался генералу, что у него нет нормального бронежилета, на что тот ему ответил: Сынок, крепись!

– Даже в Чечне такого не было… Тут такой трэш, на нас наш самолет авиабомбы сбросил. С добрым утром было! – сказал один из оккупантов.

По его словам, военные думали, что как на параде проедут, а вышло совсем по-другому. Сейчас их взяли в кольцо, поэтому нынешнюю задачу “идти на Николаев” считают нереальной.