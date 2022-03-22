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Факты / Украина

Принятие Украины в Федерацию языковых институтов ЕС обеспечит защиту нашего языка — Кремень

Марта Бондаренко редактор ленты
Україна-ЄС

21 марта на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) единогласно приняли решение о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена EFNIL.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

По его словам, во время войны не менее важен вопрос утверждения украинского языка.

— Членство в EFNIL предоставит Украине возможность формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка ЕС. В это непростое для Украины время нам очень важна поддержка ведущих языковых институтов Европы – наших международных партнеров, – отметил Тарас Кремень.

Тарас Кремень в своем выступлении на заседании Генеральной ассамблеи EFNIL заявил, что Кремль целенаправленно ведет политику геноцида украинского народа – Москва не останавливается и перед лингвоцидом.

— Да, в оккупированных российскими войсками Донецкой и Луганской областях враг продолжает политику деукраинизации, — отметил уполномоченный по защите государственного языка.

По его словам, оккупанты заявляют, что такие предметы, как украинский язык, украинская литература и история Украины, изучать больше не будут.

Членство в EFNIL позволит Украине формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка ЕС.

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Фото: Dreamstime

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