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Факты / Украина

Чтобы не помочь врагу: что нельзя постить в соцсетях во время войны

Анастасия Гевко редактор ленты
Чтобы не помочь врагу: что нельзя постить в соцсетях во время войны

В приложении Дія опубликовали инструкцию по о том, что нельзя постить в соцсетях, чтобы случайно не дать врагу информацию, которая поможет уничтожать украинские населенные пункты.

– Если вы не хотите помочь врагу уничтожать наши деревни и города, будьте осторожны в информационном пространстве. Сохраните это сообщение и поделитесь близкими, – говорится в сообщении.

Так, категорически нельяз публиковать:

  • фото и видео местности, где только что произошел обстрел/упал снаряд/попала ракета;
  • работу украинской ПВО и артиллерии;
  • точные адреса и координаты мест боевых действий;
  • фото и видео с опознавательными знаками – таблички с названиями улиц, станциями метро, ​​автобусными остановками, магазинами и супермаркетами, заводами и предприятиями.

В то же время граждан призывают по возможности фотографировать российских агрессоров и их военную технику и передавать эту информацию в ВСУ через специальный чатбот с подробным описанием и геолокацией.

– Берите цифровое оружие в руки. Каждое сообщение в чатботе – шаг к тотальному уничтожению оккупантов. Обезвредим врага вместе! – сказано в сообщении.

Чтобы не помочь врагу: что нельзя постить в соцсетях во время войны

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