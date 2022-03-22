Чтобы не помочь врагу: что нельзя постить в соцсетях во время войны

В приложении Дія опубликовали инструкцию по о том, что нельзя постить в соцсетях, чтобы случайно не дать врагу информацию, которая поможет уничтожать украинские населенные пункты.

– Если вы не хотите помочь врагу уничтожать наши деревни и города, будьте осторожны в информационном пространстве. Сохраните это сообщение и поделитесь близкими, – говорится в сообщении.

Так, категорически нельяз публиковать:

фото и видео местности, где только что произошел обстрел/упал снаряд/попала ракета;

работу украинской ПВО и артиллерии;

точные адреса и координаты мест боевых действий;

фото и видео с опознавательными знаками – таблички с названиями улиц, станциями метро, ​​автобусными остановками, магазинами и супермаркетами, заводами и предприятиями.

В то же время граждан призывают по возможности фотографировать российских агрессоров и их военную технику и передавать эту информацию в ВСУ через специальный чатбот с подробным описанием и геолокацией.