В приложении Дія опубликовали инструкцию по о том, что нельзя постить в соцсетях, чтобы случайно не дать врагу информацию, которая поможет уничтожать украинские населенные пункты.
– Если вы не хотите помочь врагу уничтожать наши деревни и города, будьте осторожны в информационном пространстве. Сохраните это сообщение и поделитесь близкими, – говорится в сообщении.
Так, категорически нельяз публиковать:
- фото и видео местности, где только что произошел обстрел/упал снаряд/попала ракета;
- работу украинской ПВО и артиллерии;
- точные адреса и координаты мест боевых действий;
- фото и видео с опознавательными знаками – таблички с названиями улиц, станциями метро, автобусными остановками, магазинами и супермаркетами, заводами и предприятиями.
В то же время граждан призывают по возможности фотографировать российских агрессоров и их военную технику и передавать эту информацию в ВСУ через специальный чатбот с подробным описанием и геолокацией.
– Берите цифровое оружие в руки. Каждое сообщение в чатботе – шаг к тотальному уничтожению оккупантов. Обезвредим врага вместе! – сказано в сообщении.
Чтобы не помочь врагу: что нельзя постить в соцсетях во время войны