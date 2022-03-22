Российские военные похищают из жилых домов в Гостомеле Киевской области ковры.

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Видео, на которых виден момент кражи, обнародовал журналист Игорь Луценко.

Камера зафиксировала, как две из трех бронированных машин в одном из дворов Гостомеля были загружены коврами.

– Не шутка. Оккупанты воруют ковры из многоэтажек вблизи гостомельского аэропорта, – прокомментировал кадры Игорь Луценко.

Факты мародерства среди российских захватчиков являются распространенным явлением.

То, что враг вывозит в Российскую Федерацию бытовую и автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства, отмечают и в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Тем временем 22 марта, по состоянию на 27-е сутки полномасштабной войны в Украине, российские военные потеряли около 15,3 тыс. личного состава, а также 509 танков, 1 556 боевых бронированных машин, 1 тыс. единиц автомобильной техники, 99 самолетов, 123 вертолета и т.д.

Напомним, что за ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Луценко

Фото: Игорь Луценко