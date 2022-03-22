Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleШоу-бизнесСпортМненияПоддержать Факты ICTVВживуюСпецтемыВидео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Украина

В Гостомеле оккупанты воруют из многоэтажек ковры

Татьяна Забожко редактор ленты
Окупанти крадуть килими в Гостомелі

Российские военные похищают из жилых домов в Гостомеле Киевской области ковры.

Видео, на которых виден момент кражи, обнародовал журналист Игорь Луценко.

Камера зафиксировала, как две из трех бронированных машин в одном из дворов Гостомеля были загружены коврами.

– Не шутка. Оккупанты воруют ковры из многоэтажек вблизи гостомельского аэропорта, – прокомментировал кадры Игорь Луценко.

Факты мародерства среди российских захватчиков являются распространенным явлением.

То, что враг вывозит в Российскую Федерацию бытовую и автомобильную технику, продукты питания и другие материальные средства, отмечают и в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Тем временем 22 марта, по состоянию на 27-е сутки полномасштабной войны в Украине, российские военные потеряли около 15,3 тыс. личного состава, а также 509 танков, 1 556 боевых бронированных машин, 1 тыс. единиц автомобильной техники, 99 самолетов, 123 вертолета и т.д.

Напомним, что за ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Луценко

Фото: Игорь Луценко

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка