В Германии уволили украинца, который записал видеообращение к россиянам из-за войны в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в Германии в Баден-Бадене, где проживает много россиян, уволили из ресторана Rizzi одессита Игоря Голода, который записал видеообращение к гражданам РФ о войне, которую эта страна развязала против Украины.

– Когда я был послом при Совете Европы в Страсбурге, то несколько раз ездил в соседний Баден-Баден в Германию. Живописный, тихий, удивительно элегантный город. Но также немецкий город, в котором удивительно много россиян. Они любят Россию, но для жизни выбирают Германию. И именно там сейчас произошла вопиющая история, – рассказал министр.

Кулеба уточнил, что Голод записал видеообращение к россиянам из-за войны России против Украины.

– По имеющейся информации, руководству ресторана, ориентированного на русскоязычное население Баден-Бадена, не понравилась правда о тысячах погибших мирных украинских граждан, более чем сотне убитых детей, десятках разрушенных городов в результате агрессии российских войск. Мой сигнал всем путинферштейнерам (ферштейн – немецкое слово verstehen, в переводе – понимать, то есть те, кто относится к Путину с пониманием и лояльностью, несмотря на любые его действия, – Ред.), – сторонникам Путина в Германии и других странах – вы такие же, как пилоты российских самолетов, которые убивают украинских мирных граждан, – сказал глава МИД.

Он добавил, что при молчаливом согласии таких людей или даже их открытой поддержке уже двадцать семь дней подряд украинские дети прячутся в подвалах от российских бомб.

Кулеба напомнил, что погибли уже 117 и ранены 155 детей, а взрослые не могут похоронить своих близких из-за обстрелов артиллерии.

– Вы тоже несете ответственность за военные преступления российской армии в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе, Херсоне и других уголках Украины. Rizzi, вы в Баден-Бадене переживаете за свою репутацию в глазах русскоговорящих клиентов. А должны понять, что именно сейчас вашей репутации пришел конец. И даже самые эффективные немецкие моющие средства не смоют с ваших рук и с вашего ресторана кровь невинно убитых, – подчеркнул министр.

Кулеба уточнил, что одесситу Голоду обеспечивают необходимую помощь – правовую консультацию, а также находятся на связи с адвокатом и мэрией города, чтобы защитить интересы украинца.