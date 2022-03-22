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Факты / Мир

В ЕС не планируют вводить квоты на военных беженцев из Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
біженці на кордоні

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Европейский Союз должен быть солидарен в приеме украинских беженцев, но никаких квот устанавливать не будут. 

Об этом она сказала в интервью порталу ERR.

– Мы создали платформу солидарности. Еврокомиссия встречается с правительствами стран-членов дважды в неделю и обсуждает ситуацию. Таким образом страны-члены могут сообщать, сколько людей они способны принять. Другие страны-члены сообщают, в чем они нуждаются, – пояснила она, отвечая на вопрос о возможном применении механизма распределения беженцев в ЕС.

По ее данным, это новый подход к ситуации без использования обязательных квот. 

Йоханссон призвала развивать его, и выразила надежду, что с ним удастся работать и дальше.

Она уточнила, что со стороны стран-членов и граждан ЕС наблюдается беспрецедентная ситуация по поводу украинских беженцев.

– У нас не было такого кризиса со Второй мировой войны. Поэтому, конечно, это вызов. Но лучший способ справляться с такими вызовами – это сотрудничество. Однако нам следует сотрудничать и с третьими странами, которые готовы стать частью решения и принять украинских беженцев – Канадой, США и Великобританией, – рассказала еврокомиссар.

Она добавила, что с учетом количества внутренне перемещенных лиц в Украине, ЕС должен быть готов принять еще миллионы людей.

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Фото: Depositphotos

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