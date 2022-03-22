Военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен высокопоставленного подполковника армии РФ Александра Кошеля.

Согласно сообщению на Facebook-странице бригады, Кошель занимает должность начальника группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 армии РФ (Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания).

Он попал в плен к украинским военным во время боевого столкновения.

Интересно то, что подполковник российской армии был одет в нижнее белье и носки с отметками Вооруженных сил Украины.

– Данные пленника – Кошель Александр Олегович, 5 апреля 1982 года, личный номер Ф-905994, воинское звание – подполковник… Во время личного осмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с отметками “Вооруженные силы Украины”. Яркое доказательство, что штабисты россармии признают – даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной “второй армии мира”, — отмечается в сообщении.

Украинские военные взяли в плен подполковника РФ: на нем было белье с отметкой ВСУ / 4 фотографии

По информации 128 бригады, Кошель находился на прямой связи с командующим 58 армией РФ Михаилом Зуськом, которому каждый день делал доклады. Поэтому сразу после взятия Кошеля в плен войска РФ предприняли отчаянные и неудачные попытки его освободить.

Российские захватчики бросили на освобождение подполковника значительные силы, в том числе и авиацию, нанесшую огневой удар по украинским военным.

– Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленника доставили в безопасное тыловое место… Сейчас пленный Кошель дает показания нашим контрразведчикам, — уточнили в бригаде.

Отмечается, что 58 армия РФ предпринимала провальные попытки продвинуться вглубь территории Украины на Николаевском направлении и была полностью разбита ВСУ. Командующий этой армией Михаил Зусько родом из Украины (села Ветлы Камень-Каширского района Волынской области), а сейчас воюет против нашего государства.

Источник: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада