В результате обстрела Оболони погиб человек, трое — ранены

22 марта оккупанты нанесли удар по Оболони, в результате чего загорелись два здания и один грузовик. Вследствие обстрела Киева один человек погиб, три получили ранения.

Сообщается, что одна ракета, выпущенная из Смерча, упала в Днепр, поэтому никто не пострадал.

За все 27 дней сопротивления в Киеве повреждено: 72 многоэтажки, 6 частных домов, 11 школ, 5 детских садов. В столице за все 27 дней войны задержаны 162 диверсанта.

— Просим жителей Киева не использовать видеофиксаторы, (даже запрещаем) снимать военные объекты, передвижение техники и результаты обстрелов! – говорится в сообщении Военной администрации Киева.

Напомним, что вечером 20 марта российские военные, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, обстреляли ракетами Подольский район в Киеве.

Источник: Военная администрация Киева