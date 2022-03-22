Генеральный штаб ВСУ продолжает фиксировать деморализацию в рядах российских вооруженных сил. Путинские захватчики массово складывают оружие и отказываются от участия в войне.

Об этом говорится в вечерней сводке от 22 марта. Отмечается, что у врага существенные проблемы с тыловым обеспечением почти во всех направлениях.

Также существенным является кризис отсутствия организованной системы медицинского обеспечения, что также влияет на деморализацию путинских солдат.

— Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы эвакуации раненых и нехватки медикаментов большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, — сообщили в Генштабе.

На 27 сутки полномасштабной войны враг продолжает обстреливать территорию Украины с территории республики Беларусь.

— Противник совершил более 80 вылетов самолетов, в том числе 29 с аэродромов Барановичи и Бобруйск, — говорится в сообщении.

К нанесению ударов по объектам привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. В целях ведения воздушной разведки объектов на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков.

В течение дня 22 марта враг нанес ракетно-бомбовые удары (с использованием средств воздушного нападения) в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

Пострадали объекты как военной, так и гражданской инфраструктуры. Общее количество пострадавших устанавливается.