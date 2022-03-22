Войска РФ продолжают обстрелы мирных населенных пунктов и гражданских объектов в Украине из оружия, запрещенного международными договорами. Так, враг совершил бомбардировку города Авдеевка (Донецкая область) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Торнадо-С.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

– Город Авдеевка Донецкой области на протяжении суток испытал удары из российской системы залпового огня Торнадо-С (С – смерч), предназначенной для высокоточной бомбардировки военных укреплений и фортификационных сооружений. В городе от таких снарядов пострадали жилые дома – они были полностью разрушены, — подчеркнула Денисова.

Враг совершил бомбардировку Авдеевки из реактивных систем Торнадо – Денисова / 7 фотографий

Она привела и другие примеры применения путинскими войсками запретного оружия на территории Украины.

Так, Денисова подтвердила ранее обнародованную информацию, что вчера в городе Краматорск (Донецкая область) был зафиксирован очередной случай использования врагом фосфорных боеприпасов. Они могут вызвать тяжелые увечья, поражения костей и костного мозга, химические ожоги, а также спровоцировать медленную и болезненную смерть.

– По мирным городам по всей Украине – в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Харьковской и многих других областях и городу Мариуполю врагом выпущены уже сотни ракет Искандер и Калибр, в том числе с кассетными боевыми частями для максимальной площади поражения, – добавила Денисова.

Она напомнила, что использование подобного оружия против мирного населения нарушает все Женевские конвенции 1949 года и является преступлением против человечности.

В связи с военными преступлениями РФ Денисова призвала международное сообщество применить против нее новые санкции.

Как сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, накануне, 21 марта, войска РФ нанесли удар из авиации и артиллерии по Авдеевке и окрестностям города. В результате обстрела погибли пять человек, еще 20 получили ранения.

По информации Национальной полиции Украины, разрушения получили по меньшей мере 15 зданий в Авдеевке (жилые дома и учебные заведения).

По факту этого военного преступления РФ правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Источник: Людмила Денисова, Павел Кириленко, Национальная полиция Украины

Фото: Павел Кириленко, Национальная полиция Украины