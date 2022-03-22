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Факты / Украина

Враг совершил бомбардировку Авдеевки из реактивных систем Торнадо – Денисова

Юлия Соколова редактор ленты
снаряд Торнадо-С

Войска РФ продолжают обстрелы мирных населенных пунктов и гражданских объектов в Украине из оружия, запрещенного международными договорами. Так, враг совершил бомбардировку города Авдеевка (Донецкая область) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Торнадо-С.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

– Город Авдеевка Донецкой области на протяжении суток испытал удары из российской системы залпового огня Торнадо-С (С – смерч), предназначенной для высокоточной бомбардировки военных укреплений и фортификационных сооружений. В городе от таких снарядов пострадали жилые дома – они были полностью разрушены, — подчеркнула Денисова.

обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
обстріл Авдіївки
Враг совершил бомбардировку Авдеевки из реактивных систем Торнадо – Денисова / 7 фотографий

Она привела и другие примеры применения путинскими войсками запретного оружия на территории Украины.

Так, Денисова подтвердила ранее обнародованную информацию, что вчера в городе Краматорск (Донецкая область) был зафиксирован очередной случай использования врагом фосфорных боеприпасов. Они могут вызвать тяжелые увечья, поражения костей и костного мозга, химические ожоги, а также спровоцировать медленную и болезненную смерть.

– По мирным городам по всей Украине – в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Харьковской и многих других областях и городу Мариуполю врагом выпущены уже сотни ракет Искандер и Калибр, в том числе с кассетными боевыми частями для максимальной площади поражения, – добавила Денисова.

Она напомнила, что использование подобного оружия против мирного населения нарушает все Женевские конвенции 1949 года и является преступлением против человечности.

В связи с военными преступлениями РФ Денисова призвала международное сообщество применить против нее новые санкции.

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Как сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, накануне, 21 марта, войска РФ нанесли удар из авиации и артиллерии по Авдеевке и окрестностям города. В результате обстрела погибли пять человек, еще 20 получили ранения.

По информации Национальной полиции Украины, разрушения получили по меньшей мере 15 зданий в Авдеевке (жилые дома и учебные заведения).

По факту этого военного преступления РФ правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

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Источник: Людмила Денисова, Павел Кириленко, Национальная полиция Украины

Фото: Павел Кириленко, Национальная полиция Украины

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